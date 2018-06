Flaschen, Kippen und ein Motorradhelm

Anzeige

Die überregionale Aktion „Sauberhater Schulweg“ fand bisher in jedem Jahr und damit im Frühsommer statt. An der Carl-Orff-Schule krempelten alle, und damit 120 Schüler plus die Lehrer, an einem Vormittag die Ärmel hoch, um einzusammeln, was andere achtlos in die Landschaft werfen.

Am Sammelpunkt, auf dem Schulhof, dankte Bürgermeister Michael Helbig den vielen fleißigen Helfern für ihren Einsatz. „Ja, es ist verboten etwas in die Landschaft zu werfen, aber es ist sehr schwer nachzuweisen, wer der Verursacher ist“, sagte er am Ende den Schülern und dem Kollegium. Damit sie die ganze Sache nicht „umsonst“ gemacht haben, brachte er für alle acht Gruppen ein Kuvert mit einem Eisgutschein mit, der sicher bald von den Kindern und ihren Lehrkräften eingelöst wird.

Am Vormittag des Aktionstages gingen immer zwei Klassen gemeinsam los, um den Müll einzusammeln. Zur Ausrüstung gehörten Einmalhandschuhe, spezielle Greifzangen und reichlich Müllsäcke. Auf der Suche nach Müll zogen die Gruppen in die umliegenden Wiesen und Wälder, vom Schenkenberg in Lindenfels bis unter anderem nach Schlierbach.

Die Ausbeute ließ sich sehen. Alles wurde auf einer speziellen Plane im Schulhof gesammelt und dann auf die Ladefläche eines Autos der Stadt gepackt. Neben Bürgermeister Helbig unterstützte auch Bauhof-Leiter Roberto Piccolo mit seinem Team die Aktion.

Müll als Störfaktor

Die Carl-Orff-Schule ist bisher nicht nur im Rahmen dieser Aktion unterwegs gewesen. „Ich habe mit meiner Ethikgruppe das Thema Natur und Umwelt bereits im Frühjahr durchgenommen, woraufhin wir zum Schluss in der Umgebung der Schule Müll gesammelt haben. Wir sahen Müll eben als Störfaktoren an“, sagte Lehrerin Diana Egert.

Gefunden haben die Schulkinder bei dieser speziellen Aktion unter anderem eine Radkappe, volle sowie leere Getränkedosen, Styropor und viel Plastikverpackung. Alle Kinder der damaligen Gruppe waren ebenfalls entsetzt, dass solche Dinge einfach in die Landschaft geworfen werden. Sie sprachen spontan davon, dass dies doch unter anderem schlimm für die Pflanzen und damit letztendlich auch für die Menschen sei.

In der Carl-Orff-Schule ist das Thema Müll in jedem Jahr zu Schuljahresbeginn Thema in den einzelnen Klassen. Die Schule hat sich verpflichtet im Rahmen der Mülltrennung jährlich aufs Neue mit den Kindern über Müll und dessen Trennung zu sprechen.

Jede Klasse hat einen Mülldienst, der für die richtige Entsorgung in die entsprechenden Tonnen verantwortlich ist. Diese Klassendienste wechseln mehrmals im Schuljahr, so dass die Verantwortung für alle Bereiche stets gleichmäßig auf alle verteilt ist.

Seit 2002 sind jedes Jahr tausende hessische Bürger mit gutem Beispiel vorangegangen und haben viele Straßen, Plätze und Grünflächen von achtlos weggeworfenem Abfall befreit.

Ziel der Kampagne ist es, das Bewusstsein für eine intakte Umwelt, den Wert von Ressourcen und die Wichtigkeit von Abfallvermeidung zu schärfen. Der beste Abfall ist der, der gar nicht erst entsteht. Der Unrat gehört eben in den entsprechenden Mülleimer anstatt auf die Straße oder in die Natur und auch alte Handys sollte man abgeben, anstatt sie irgendwo zu horten.

Für den Plastikbeutel gibt es als Alternative den Stoffbeutel beim Einkauf und damit sind es oft auch die ganz einfachen Dinge, die jede und jeder täglich umsetzen kann, denn Umweltschutz geht alle an. cf

Donnerstag, 21.06.2018