Lindenfels.Der Förderverein Lindenfelser Schwimmbad lädt zu einem Flohmarkt ein. Termin ist am Samstag, 21. April in der Zeit von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz beim Lindenfelser Waldschwimmbad und in einem Teil des Bades.

Der Förderverein Lindenfelser Schwimmbad unterstützt den Erhalt der Einrichtung. Investitionen in die Freizeitanlage sollen den Badegästen auch weiterhin ein angenehmes Ambiente gewährleisten und die Verwaltung beim Betrieb des Bades unterstützen.

Zu diesem Zweck lädt der Förderverein zu einem Flohmarkt am Schwimmbad ein. Zugelassen sind nur private Anbieter mit Artikel aller Art außer Speisen und Getränke. Für Verpflegung sorgt das Team vom Schwimmbad-Kiosk. Angemeldete Anbieter können am 21. April ab 8 Uhr ihre Tische aufbauen. red