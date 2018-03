Anzeige

Lindenfels.Gebrauchte Kinderkleidung konnte man im Bürgerhaus in Lindenfels kaufen. Der Verein Pro Kids organisierte den Flohmarkt. Dabei gab es auch jede Menge Spielsachen und nützliche Accessoires an den insgesamt 24 Ständen. Der Erlös kommt den Kindern zugute, so zum Beispiel bei der Ostereiersuche am Samstag, 31. März, in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr im Bürgerhaus. df/Bild: Funck