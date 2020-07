Flyer mit Empfehlungen für Hundehalter

Lindenfels.Hundekot auf Gehwegen, lautes Bellen in der Nachbarschaft, Beißereien zwischen Hunden, von freilaufenden Hunden verängstigte Kinder – das alles sind Beschwerden, mit denen sich das Lindenfelser Ordnungsamt zunehmend häufiger befassen muss, wie es jetzt in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Das Befolgen von einigen Regeln, die zwar nicht alle gesetzlich verankert, aber im friedlichen Miteinander doch geboten seien, könne diese Spannungen zwischen Hundehaltern und ihren Mitmenschen mindern und die Akzeptanz des Hundes in der Gesellschaft verbessern, appelliert das Ordnungsamt.

Deshalb habe die Stadt Lindenfels Empfehlungen für Hundehalter in Form eines Flyers zusammengestellt, der im Rathaus erhältlich ist oder über die Homepage der Stadt Lindenfels abrufbar ist.

Darin erinnert die Verwaltung unter anderem daran, dass es viele Menschen gebe – vor allem Kinder –, die Angst vor Hunden haben und nicht wissen, wie sie sich bei einer Begegnung verhalten sollen. Kämen Spaziergänger, Jogger, Radfahrer oder Kinder dem Hund und seinem menschlichen Begleiter entgegen, sollte letzterer das Tier zu sich rufen und an der Leine halten, bis sich die Passanten wieder in ausreichender Entfernung befinden. Dies solle auch für den Begegnungsverkehr mit anderen Hunden gelten.

Die Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO) gebe vor, dass Hunde so zu halten und führen sind, dass von ihnen keine Gefahr für Leben oder Gesundheit von Menschen oder Tieren ausgeht. Sie dürfen demnach nicht unbeaufsichtigt laufengelassen werden. Außerdem muss der Hund immer ein Halsband mit Namen, Anschrift und Telefonnummer des Halters sowie die Steuermarke tragen.

Schutz für junge Wildtiere

Wenn die Natur ihre Kinderstube einrichtet, bedürften heimische Wildtiere und Vögel besonderen Schutz, fahren die Vertreter des Ordnungsamts fort. Vom 1. März bis zum 30. Juni mussten Hunde an der Leine geführt werden. So soll vermieden werden, dass Wildtiere durch frei umherlaufende Hunde aufgeschreckt werden. Bei Veranstaltungen mit Menschenansammlungen und in Gaststätten seien Hunde ebenfalls an der Leine zu führen.

Hundehalter sollten zudem darauf achten, dass öffentliche Anlagen, Straßen, Gehwege, Plätze und Hausfassaden nicht durch die Hinterlassenschaften der Tiere verunreinigt werden. Für die Entsorgung stünden im gesamten Stadtgebiet Tütenspender bereit.

Zu berücksichtigen sei auch, dass viele Menschen andauerndes Gebell eines Hundes als belästigend empfinden, heißt es weiter von der Stadtverwaltung. Es gelte, dies bei der Haltung eines Hundes zu bedenken und rechtzeitig darauf hinzuarbeiten, den Lärm auf ein Minimum zu reduzieren. Für Hundehalter-Neulinge empfehle sich der Besuch einer Hundeschule, um Sachkunde und den richtigen Umgang mit dem Hund zu erlernen.

Die Haltung von gefährlichen Hunden bedürfe der Erlaubnis. Diese wird von der Ordnungsbehörde der Stadt Lindenfels nach Vorlage der in der Hundeverordnung geforderten Unterlagen ausgestellt. red

Info: Den Flyer gibt es unter lindenfels.de/buergerservice/rathaus/servicebereich-formulare

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.07.2020