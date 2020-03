Folk-Konzerte gehen in die Sommerpause

Winterkasten.Mit einem Solo-Konzert mit Tim „Doc Fritz“ Liebert im Gasthaus Raupenstein in Winterkasten verabschiedet sich die Konzertreihe Folk in de Werdschafd des Odenwälder Kleinkunstvereins Doguggschde am Samstag, 21. März, in die Sommerpause. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Saal ist ab 18 Uhr geöffnet.

Rudi Roth, Organisator der Folkkonzerte, hat Tim Liebert 2016 bei den Folksounds Winter Workshops im Naturfreundehaus Elmstein im Pfälzer Wald kennengelernt, wo er an seinem Waldzitherkurs teilnahm. Im März 2018 spielte Liebert dann mit seiner Folkband „Hüsch!“ im Raupenstein ein von allen Seiten hochgelobtes erstes Konzert bei Folk in de Werdschafd. Bei der Irish Music Summer School 2019 traf Roth erneut auf den Künstler und gewann ihn für das Solo-Konzert.

Tim Liebert wird sein neues Solo-Album „Über-Land-Fahrt“ präsentieren. „Jeder, der das Hüsch!-Konzert miterleben durfte, weiß, dass jeder der vier Musikanten – also auch Tim Liebert – auch solo sein Geld wert ist. Wir freuen uns, Tim Liebert wieder hier zu haben und wünschen vielen Odenwälder und Bergsträßer Folkmusik-Freunden einen tollen Konzertabend“, sagte Rudi Roth

Das aktuelle Soloprogramm von Tim Liebert ist ein Resultat seiner verschiedenen musikalischen Umtriebe in der keltischen Folklore (Publiners sowie Garlic & Onions) und dem Interesse an traditionellen amerikanischen Musikstilen. So präsentiert Liebert mit Instrumenten wie Banjo, Bouzouki, Mandoline, Gitarre, Tin Whistle, Querflöte, Bodhran, Mundharmonika und einer knarzigen Stimme Musik aus Irland, Schottland und den USA.

Balladen und Kneipenlieder

Liebert hat in fast 20 Jahren auf großen und kleinen Bühnen und unzähligen Sessions eine sehr eigenständige Art und Weise entwickelt, diese Musik darzubieten. Daher war er bereits mit Wolfstone, Sean Tyrrell, Craobh Rua, der Sands Family, der Oyster Band und Norland Wind sowie mit dem Bluegrass-Urgestein Dick Kimmel zu hören. Außer Auftritten in den USA, den Niederlanden, der Schweiz und Dänemark spielte Liebert bei Folkfesten in Rudolstadt, Cottbus, auf Usedom und eröffnete das Folklorum in Einsiedel im Jahr 2005.

Besonders beeindruckt das Auditorium dabei stets die große Spielfreude und Leichtigkeit, mit der der Musiker zu Werke geht. Seine instrumentale Vielfalt erlaubt es Tim Liebert, eine große Bandbreite an musikalischen Stilistiken zu bedienen. So werden feurige Jigs und Reels, Balladen und raue Kneipenlieder, aber auch Ragtime-Nummern und Songs im traditionell amerikanischen Oldtime-Mountain-Style dargeboten werden.

Bei Letzterem handelt es sich um eine Appalachen-Tradition, die der Musiker durch die Zusammenarbeit mit der amerikanischen Geigerin Mary-Ann McAllister kennenlernte. Es ist die Musik der einfachen Leute, der Landarbeiter, Schwarzbrenner und Landstreicher, die vom Leben auf der Grünen Insel, von der Sehnsucht nach den Bergen der Highlands als auch von den wilden und ausgelassenen Tanzveranstaltungen der Südstaaten des Amerika der 20er und 30er Jahre berichtet.

Tim Liebert versucht, das dazugehörige Lebensgefühl nicht nur in musikalischer Form, sondern auch durch Geschichten über die Musiker aus dieser Zeit zu importieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020