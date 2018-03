Anzeige

Schlierbach.Der Angelsportclub (ASC) Goldener Haken Schlierbachtal lädt zum traditionellen Karfreitagsräuchern ein. Es werden geräucherte und frische Forellen im Angebot sein.

Die Forellen seien im Laufe des vergangenen Jahres durch die Vereinsmitglieder an der Teichanlage in Schlierbach gefüttert und gepflegt worden und würden nun frisch geräuchert, teilt der ASC mit. Eine Bestellung für geräucherte und frische Forellen ist unbedingt erforderlich.

Der Verkauf läuft am Karfreitag, 30. März, ab 10.30 Uhr an der Teichanlage in Schlierbach in unmittelbarer Nähe des Wassertretbeckens und der Grillhütte. red