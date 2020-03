Forellen frisch aus dem Teich

Lindenfels.Der Lindenfelser Angelsportverein wird wieder jeden dritten Sonntag im Monat Forellen an der vereinseigenen Teichanlage in Krumbach räuchern. Wer am Sonntag, 15. März, Fische haben möchte, muss sich allerdings beeilen. Denn die Bestellung muss bis morgen (Freitag), 12 Uhr, vorliegen.

Dieter Vörg (Tel.: 06255 / 1023) nimmt sie entgegen. Zwischen 12 und 13 Uhr können die Köstlichkeiten am Sonntag an der Anglerhütte in Krumbach abgeholt werden.

Am Freitag, 1. Mai, soll wie gewohnt an der Anlage des Vereins gefeiert werden – auch dann mit leckeren Fischspezialitäten. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020