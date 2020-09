Lindenfels.Der Lindenfelser Angelsportverein räuchert an jedem dritten Sonntag im Monat Forellen an der vereinseigenen Teichanlage in Krumbach. Bestellungen für Sonntag, 20. September, werden bis zum morgigen Donnerstag (17. September) angenommen.

Zu haben sind Forellen, Lachsforellen und Lachsforellenfilets. In der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr können die Köstlichkeiten am Sonntag an der Anglerhütte in Krumbach abgeholt werden. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.09.2020