Forellen zum Herbstfest

Lindenfels.Das Herbstfest des Angelsportvereins (ASV) Bachforelle Lindenfels findet am Feiertag des 3. Oktober (Donnerstag) an der vereinseigenen Teichanlage in Krumbach unterhalb der Sportanlage statt, Beginn ist um 10 Uhr. „Es werden gebackene und geräucherte Forellen angeboten, die direkt in der Fischerhütte zubereitet werden“, informiert Harald Schulz vom ASV Lindenfels. „Auch Steaks und Bratwürste werden gegrillt, weiterhin gibt es Matjesbrötchen und Kochkäse. Eine reichhaltige Kuchentheke wird auch nicht fehlen.“ Wie er weiter informiert, darf an der vereinseigenen Anlage auch geangelt werden. Wer dazu Hilfe braucht, kann viele Tipps von den Anglern erhalten.

Ein schönes Angebot vom ASV gibt es praktisch das ganze Jahr über: „Jeden dritten Sonntag im Monat werden Forellen geräuchert, sie können sonntags zwischen 12 und 13 Uhr an der Fischerhütte abgeholt werden“, informiert Harald Schulz. „Vorbestellungen bitte bis spätestens Donnerstagabend unter der Telefonnummer 06255/1023.“ jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.09.2019