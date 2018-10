Fraktionen rufen zur Wahl auf

Lindenfels.In einem gemeinsamen Aufruf appelliert das Lindenfelser Stadtparlament an die Bürger, am Sonntag von ihrem Wahlrecht gebrauch zu machen, wenn es gilt, einen neuen Bürgermeister und einen neuen Landtag zu bestimmen.

Der Aufruf sei zwischen allen Fraktionen abgestimmt, erklärte Stadtverordnetenvorsteher Stefan Ringer (SPD). Diese setzten sich „für einen friedlichen und rechtsstaatlichen Weg in unserer Demokratie ein. Weltoffenheit und Tolleranz sind die Kennzeichen unserer demokratischen Gesellschaft“, heißt es darin. Jede Art von politischem Extremismus lehne das Gremium ab. „Stärken Sie unsere Demokratie, gehen Sie wählen. Wer nicht wählt, für den wird gewählt. Setzen sie ein Zeichen für die Politische Kultur in Hessen und in Lindenfels.“

Das Stadtparlament stimmte bei zwei Enthaltungen für diesen Wahlaufruf. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018