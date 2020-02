Französisch-Zertifikate für sieben Schüler

Rimbach.Dass sie fit sind in der französischen Sprache, bewiesen die Schüler der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach. Ihnen wurde jetzt das DELF-Zertifikat übergeben. Sieben Schülern wurde bescheinigt, dass sie die Sprache auf dem Niveau A 2 beherrschen.

Für diesen Sprachnachweis hatten Julius Burk, Katharina Gärtner, Elisa Pflästerer, Klara Schaffert, Marlene Weber, Kim Wenderoth – Schüler der zehnten Klasse – sowie die E-Phasen-Schülerin Sofie Koch die DELF-AG besucht und sich mit der Hilfe ihrer Lehrerin Anette Wissel auf das Prüfungsformat vorbereitet.

Die schriftliche Prüfung umfasste Hörverstehens- und Leseverstehensaufgaben. Außerdem war ein Text in französischer Sprache zu verfassen. Für die mündliche Prüfung waren die Schüler nach Mainz zum Institut français gefahren.

Unterstützt wird die Teilnahme an den Sprachprüfungen durch den Förderverein des Rimbacher Gymnasiums. Dieser übernahm die Kosten der Fahrt nach Mainz. Außerdem erstattete er den Schülern einen Großteil der Prüfungsgebühren. Die Schulleiterin Beate Wilhelm und die Vorsitzende des Freundeskreises, Sabrina Born, gratulierten zur bestandenen Prüfung.

Einige der Schüler werden auch an den nächsten DELF-Prüfungen teilnehmen – dann auf dem Niveau B1. Die Schulleitung hofft, dass diesem Beispiel auch Sofian Ben Afia, Lukas Sauer und Koray Kocak folgen. Sie sind die Gewinner des schulinternen Vorlesewettbewerbs in französischer Sprache für die Jahrgangsstufe 7 und erhielten dafür von Sabrina Born Buchpreise. Die Jury des Vorlesewettbewerbs bestand aus den Französischlehrerinnen Anette Wissel und Indra Loos und dem Oberstufenschüler und Todd Hinz, Teilnehmer am Brigitte-Sauzay-Programm.

Der Gewinner Sofian Ben Afia wird mit drei weiteren Schülerinnen – Sarah Schmidt (Klasse 8), Laura Wicke (Klasse 9) und Katharina Gärtner (Klasse 10) – am Dienstag, 18. Februar, am regionalen Vorlesewettbewerb in französischer Sprache in Heppenheim teilnehmen. red

