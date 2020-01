Frau beim Einkaufen bestohlen

Lindenfels/Fürth.Eine Frau aus Lindenfels wurde am Mittwochnachmittag beim Einkauf in einem Supermarkt in Fürth bestohlen, wie die Polizei berichtete. Gegen 11.10 Uhr betrat die Frau das Geschäft an der Industriestraße und hängte ihre Handtasche an den Einkaufswagen. Als sie etwa eine halbe Stunde später an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl der Tasche. In einer Geldbörse befanden sich rund 130 Euro, Bankkarten sowie persönliche Dokumente.

Der Lindenfelserin war am Eingang eine verdächtige Frau aufgefallen, die sich vorbeigedrängelt hatte. Ob sie mit der Tat in Zusammenhang steht, sei noch nicht geklärt, schreibt die Polizei. Sie ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat ein südosteuropäisches Aussehen. Ihre Haare waren lang und schwarz, bekleidet war sie unter anderem mit einem grünen Parka. pol

