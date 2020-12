Frauen gestalten Gottesdienst

Lindenfels.Frauen der beiden christlichen Gemeinden der Lindenfelser Kernstadt haben gemeinsam mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig in der evangelischen Kirche einen Gottesdienst unter dem Motto „Alle Jubeljahre – Jetzt“ gestaltet. Darin führte Renate Schneider von der katholischen Pfarrgemeinde St. Petrus und Paulus mit einem Anspiel vor, wie befreiend es sein kann, Lasten abzulegen und sich auf das zu besinnen, was Mut macht im Leben und in schwierigen Zeiten wie diesen hilft, entlastet und vertrauensvoll voranzuschreiten. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.12.2020