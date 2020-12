Frauen gestalten ökumenische Andacht

Lautertal/Lindenfels.Die evangelische Kirchengemeinde Lindenfels lädt für morgen (Sonntag) um 10 Uhr zu einer von Frauen beider Konfessionen vorbereiteten Adventsandacht zum Thema Alle Jubeljahre – Jetzt ein. Im Mittelpunkt der halbstündigen Andacht steht ein Text aus dem Jesaja-Buch, der Freude den Trauernden verheißt, Freiheit den Abhängigen und Heilung denen, die zerbrochenen Herzens sind.

Die Gottesdienstbesucher erfahren in zwei kurzen Anspielen, was als Wegzehrung auf der Lebenswanderung taugt und was nur unnötig belastet. Die Andacht wird unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes in der Kirche sein. red

Gottesdienst in Reichenbach

Morgen ist ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Reichenbach. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bei Tatjana Bauer (Tel.: 06254 / 2652) erforderlich.

Gospelandacht in Winterkasten

Mit zwei musikalischen Andachten mitten im Dorf möchte der Gospelchor Winterkasten morgen den Einwohnern des Waldhufendorfs eine Freude machen. Unter der Leitung von Gabriele Thielitz werden vier Weihnachtsgospels aufgeführt: „Joy to the world“, „Away in a manger“, „Seht, die gute Zeit ist nah“ und „Fröhliche Weihnacht“.

Außerdem hält Pfarrer Sebastian Hesselmann eine kurze Nikolaus-Predigt, in deren Rahmen – Maske und Einhaltung der Abstandsregeln vorausgesetzt – ein gemeinsames Lied gesungen werden darf.

Die erste Aufführung auf dem Parkplatz des Gasthauses Raupenstein beginnt um 10 Uhr, die zweite auf dem Platz vor der Metzgerei Vollrath gegen 10.30 Uhr. Die Andachten dauern etwa 25 Minuten. Klappstühle und heiße Getränke dürfen mitgebracht werden.

Für alle Besucher gibt es eine kleine Nikolaus-Überraschung. Die Kollekte wird für die kirchenmusikalische Arbeit in Winterkasten erbeten. Bei starkem Regen werden die Andachten ausfallen, da Chöre in geschlossenen Räumen derzeit nicht auftreten dürfen. ppp

