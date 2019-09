Frauenbund feiert 50-jähriges Bestehen

Lindenfels.Die katholische Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus Lindenfels feiert am Wochenende das 50-jährige Bestehen ihres Frauenbundes. Regelmäßig treffen sich die gut 40 Mitglieder zu Vorträgen und organisieren Ausflüge und Feierlichkeiten. Weithin bekannt ist der Adventsbasar, bei dem die Bürger zu leckerem Mittagessen und Kaffee und Kuchen eingeladen werden.

„Der Frauenbund kocht und backt gerne, das ist aber nur ein Teil unseres Interesses“, berichtete die Vorsitzende Annemarie Löw (BILD: Lotz). Gerade bereitet sie die Geburtstagsfeier am Sonntag, 22. September vor, die mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr beginnt und anschließend mit einem Empfang im Pfarrheim fortgesetzt wird.

45 Frauen zu Beginn dabei

Gegründet wurde der Frauenbund Lindenfels 1969 im Alten Rauch’schen Haus in Lindenfels. Mit dabei waren 45 Frauen und Pfarrer Jakob Strohmayer. Zur Vorsitzenden wurde Renate Meierhöfer gewählt, die dieses Amt bis 1975 innehatte. Frauenfastnachten im St.-Josefsheim wurden gefeiert. Auch zum Kräppelkaffee traf man sich und zu Vorträgen. Dabei wurden die Frauen über die Arbeit des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) in der Diözese Mainz auf dem Laufenden gehalten.

1975 übernahm Betty Gottmann den Vorsitz des Frauenbundes. Sie sollte ihn bis 1988 behalten. „In dieser Zeit wurde jedes Jahr eine Wallfahrt unternommen, das war schon etwas Besonderes“, erzählt Annemarie Löw. Aus den Tagesausflügen wurden Mehrtagesausflüge, die auch ins Ausland führten.

Unter Betty Gottmann entwickelte sich außerdem 1976 die Idee, einen Adventsbasar zu organisieren. Vom Erlös wurden neue Polster für die Knie- und Sitzbänke in der Kirche finanziert. 1988 übernahm Elfriede Wiederspahn für insgesamt zwölf Jahre den Vorsitz im Frauenbund.

In dieser Zeit begannen die grünen Damen und Herren im Luisenkrankenhaus in Lindenfels ihre Arbeit, wie Annemarie Löw berichtete. Unter der Leitung von Rina Meindl wurden Besuchsdienste organisiert. Einmal in der Woche kam die Gruppe zu Leuten, die im Krankenhaus lagen und nahmen sich Zeit für ein Gespräch. Bald darauf wurden die Besuchsdienste auch im Seniorenheim Parkhöhe angeboten. Für das Seniorenheim wurden auch ökumenische Wortgottesdienste eingeführt.

Elfriede Wiederspahn führte auch das regelmäßige Treffen der Frauen einmal im Monat zu einem Gottesdienst und einem gemütlichen Beisammensein ein. „Das Mittagessen bei den Veranstaltungen wurde jetzt unter Regie von Elfriede Wiederspahn selbst gekocht“, so Annemarie Löw.

Blumen zum Geburtstag

1991 war Löw auch schon im Frauenbund aktiv. Sie gründete damals die „Gruppe junger Frauen“, die es bis heute gibt. Annemarie Löw wurde 1992 zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, acht Jahre später übernahm sie von Elfriede Wiederspahn den Vorsitz. Löw entwickelten den Frauenbund weiter: Unter ihrer Leitung wurde die Idee umgesetzt, ein Frühlingsessen und ein Erntedankfest zu gestalten.

Seit einiger Zeit dürfen sich die Mitglieder des Frauenbundes auch auf Blumengrüße zu ihren Geburtstagen freien. Renate Schneider überbringt die Gaben. Viel Spaß bereitet auch die von Renate Schneider geleitete Stuhlgymnastik.

Annemarie Löw erinnerte an das Bundesfest des KDFB Mainz vor drei Jahren, das in Lindenfels gefeiert wurde. Am Wochenende steht für den Frauenbund das nächste große Fest bevor. Die Mitglieder freuen sich, wenn viele Gemeindemitglieder und Freunde dabei sind.

