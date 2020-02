Frauenbund sucht immer noch Vorstandsmitglieder

Lindenfels.Bei der Hauptversammlung des katholischen Frauenbundes Lindenfels im vergangenen Jahr hat sich kein neuer Vorstand gefunden, so dass das bisherige Team um Annemarie Löw weiter tätig ist. Nun traf sich die Gruppe zur Frühstücksrunde. Nach einem Gottesdienst wartete im Pfarrheim an der Burgstraße ein leckeres Buffet auf die Mitglieder. Das Treffen war sehr gut besucht.

Im April will die Gruppe noch einmal versuchen, die Vorstandsämter zu besetzen. Der Frauenbund sucht dringend neue Mitstreiterinnen, wobei Frauen jeglichen Alters willkommen sind. Es gibt auch eine Gruppierung junger Frauen innerhalb des Frauenbundes, die sich ebenfalls regelmäßig treffen. Weitere Informationen zu der Arbeit gibt es bei Annemarie Löw (Tel.: 06255 / 1357).

Am Freitag, 6. März, ist Weltgebetstag. Der ökumenische Gottesdienst dazu wird in der katholischen Kirche in Lindenfels gefeiert werden. Anschließend gibt es einen Imbiss und Informationen über die Frauen in Simbabwe, deren Alltag, Glauben, Wünsche und Hoffnungen. Am Dienstag, 17. März, ist dann für 14.30 Uhr ein Lichtbildervortrag über Kanada und Alaska geplant. cs/Bild: Neu

