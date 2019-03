Frauenkreis wanderte nach Gersprenz

Winterkasten.Der Frauenkreis Winterkasten unternahm eine Wanderung. Los ging es bei Rosi Jost mit Glühwein, Punsch und Gebäck, was der Vorstand organisiert hatte. Ziel war das Gasthaus Zum Reichenberg in Gersprenz.

Gut gelaunt und gestärkt startete die Wanderschar zunächst in Richtung Gumpen. Nach einer zweistündigen Wanderung war das Ziel in Gersprenz erreicht. Nach dem Abendessen trat die Gruppe die Heimfahrt an. red/Bild: Frauenkreis

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.03.2019