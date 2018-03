Anzeige

Winterkasten.Einen Gottesdienst zum Weltgebetstag gestalten Frauen aus der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten am Sonntag, 4. März, um 10 Uhr in der Waldhufenkirche. Im Mittelpunkt stehen sechs Frauenschicksale aus Altem und Neuem Testament. Auch zwei namenlose Frauen wie die Syrophönizierin oder die Frau mit dem Salböl werden vorgestellt.

Der Gottesdienst richtet sich natürlich auch an Männer, die an biblischen Gestalten interessiert sind. Auch deshalb, weil Organist Dr. Andreas Schäfer die Vorstellung der einzelnen Frauen mit passenden musikalischen Zwischenspielen umrahmen wird. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Kirchenkaffee. Dieser ist als Überleitung zur nächsten Veranstaltung der Gemeinde gedacht.

Frühstück mit Vortrag

Am Mittwoch, 7.März, um 9 Uhr sind Frauen und Männer zu einem thematischen Frühstück eingeladen Rainer Hubertus referiert über besondere Stätten und Begebnisse im Odenwald und zeigt einen Film zum Thema. Der Odenwald ist als Sagenlandschaft voll von Orten, Bäumen, Steinen, an denen sich Besonderes ereignet haben soll. Zuvor hat der Vorbereitungskreis wieder ein leckeres Frühstück arrangiert. Der Eintritt ist frei. red