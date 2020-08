Lindenfels.Nach mehrtägiger Schließung öffnet das Lindenfelser Freibad am heutigen Dienstag, 18. August, wieder seine Pforten, wie üblich um 10 Uhr.

Nachdem bei einer Beprobung in eine Verunreinigung im Wasser festgestellt worden war, hatte die Stadt das Bad in Absprache mit dem Gesundheitsamt von Donnerstag bis Montag geschlossen. Nun ist der Badebetrieb – wegen der Corona-Pandemie in zwei Schichten pro Tag – wieder möglich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.08.2020