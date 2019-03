Freibad: SPD will freien Eintritt für Schüler

„Die SPD Lindenfels hat einen Stand wie lange nicht“, sagte Michel Helbig in seinem Bericht. Viele wichtige Ämter seien von Sozialdemokraten besetzt. Ernüchtert äußerte sich der Bürgermeister allerdings über die Personalsituation im Rathaus, wo sich viele Überstunden angehäuft hätten.

Eine bewusste Reduzierung von Stellen sei für ihn ein Schritt in die falsche Richtung. Ein Mehr an Aufgaben und die nahende Pensionierung älterer Mitarbeiter mache eine funktionierende Verwaltung nicht einfacher, so Helbig, der im laufenden Jahr die Haushaltskonsolidierung fortsetzen will. Erschwerend hinzu komme allerdings, dass sich das Land Hessen nach wie vor „die schlechteste Finanzausstattung der Kommunen“ leiste. Was die strukturelle Stadtentwicklung betrifft, so sieht Helbig „den Dampfer auf Kurs“.

Es sei aber schwieriger geworden, die Menschen bei größeren Projekten wie der Schaffung neuer Gewerbeflächen mitzunehmen: „Man spürt Widerstand.“ Lindenfels könne nicht gleichzeitig an seiner Zukunft arbeiten und dabei in alter Müdigkeit verharren, so der Bürgermeister sinngemäß.

Der Vorsitzende der SPD Bergstraße, Marius Schmidt, lobte die Arbeit im Ortsverein und die erfolgreiche Wiederwahl des Bürgermeisters. „In Lindenfels wird gute Kommunalpolitik gemacht.“

Jochen Terporten ehrte Heiko Schmidt für zehnjährige Mitgliedschaft in der SPD. Ingo Thaidigsmann erhielt eine Ehrennadel für 40 Jahre in der Partei. „Für mich war die Zugehörigkeit zur Partei niemals von der Tagespolitik abhängig. Die SPD-Mitgliedschaft ist eine Werteentscheidung.“

Als Delegierte für den Unterbezirksparteitag gewählt wurden Jens Grube, Stefan Ringer und Petra Thaidigsmann sowie als Ersatzkandidaten Michael Helbig, Beate Gammelin und Gerhard Scheerer, Terportens Vorgänger im Amt des Ortsvereinsvorsitzenden. tr