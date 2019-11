Freie Fahrt auf der B 38 an den Feiertagen

Fürth.Planmäßig verlaufen die Bauarbeiten an der Fürther Ortsdurchfahrt. Die Asphaltierung auf der Strecke zwischen katholischer Kirche und Finanzamt ist abgeschlossen. Morgen (Mittwoch) sollen die beiden parallelen Bauabschnitte drei und acht in Angriff genommen werden.

Bauabschnitt drei betrifft die Strecke zwischen Johannisstraße und Am Steinernen Kreuz. Bauabschnitt acht befindet sich an der Einmündung der Galgenhohl.

Die B 38 bleibt halbseitig gesperrt mit Einbahnstraßen-Regelung in Richtung Krumbach. Die Umleitung für die Gegenrichtung führt weiterhin vom Gumpener Kreuz über die B 47 nach Kolmbach und dann durch das Schlierbachtal (L 3099) zur B 38 in Fürth. Die Zufahrten zu den Einkaufsmärkten an der B 38 bleiben frei.

Bushaltestellen werden ausgebaut

Jochen Vogel, Pressesprecher bei Hessen Mobil, rechnet für die beiden kommenden Teilstücke mit einer Bauzeit von drei Wochen. Spielt das Wetter mit, könnten die Arbeiten also Mitte Dezember fertig sein. Noch unklar ist, ob vor der Winterpause ein weiterer Bauabschnitt angefangen wird. Die Baufirma wird die Arbeiten zwischen dem 20. Dezember und dem 10. Januar ruhen lassen. Vogel: „Ziel ist es, die Straße während dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen freizugeben.“

Die B 38 wird in Fürth auf einer Länge von rund einem Kilometer erneuert – und zwar von der katholischen Kirche bis zum Kreisverkehr am Schwimmbad. Die Bauarbeiten sehen eine Erneuerung der Straße bis in eine Tiefe von 55 Zentimeter vor. Darüber hinaus werden teilweise die Straßenentwässerung sowie Anschlussleitungen erneuert. Im Auftrag der Gemeinde Fürth werden vier Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, Anlagen der Wasserversorgung und Kanaldeckel erneuert. ik

