Freizeiten und Schulungen im Dekanat

Lindenfels.Zu Beginn des neuen Jahres liegt das Freizeiten- und Schulungsprogramm der Evangelischen Jugend im Dekanat Vorderer Odenwald mit Angeboten für Kinder, Jugendliche und ehrenamtlich Tätige vor.

Kinderfreizeit: Eine Kinderfreizeit für Acht- bis Zwölfjährige in den Osterferien führt in der Zeit vom 15. bis zum 18. April ins Freizeitdorf Flensungen. Im Mathematikum in Gießen wird experimentiert werden. Bei anderen Aktionen entdecken die Kinder unter anderem, wie Käse hergestellt wird und Honig entsteht. Basteln, spielen und einen Kindergottesdienst feiern steht außerdem auf dem Programm. Ansprechpartnerin ist Gemeindepädagogin Ann-Katrin Büchler (E-Mail: buechler@vorderer-odenwald-evangelisch.de).

Jugendleiter: Ebenfalls in den Osterferien, vom 14. bis zum 18. April, wird ein Kurs für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica) angeboten. Die Juleica ist ein bundeseinheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In dem fünftägigen Kurs werden pädagogische, psychologische und aufsichtsrechtliche Themen behandelt werden, die für die ehrenamtliche Arbeit wichtig sind. Darüber hinaus geht es um die Planung von Projekten, um Spiel- und Freizeitpädagogik und um Fragen des Glaubens. Der Kurs ist in der Jugendherberge in Mainz. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 14. Februar.

Campingfreizeit: Sommer, Sonne, Kultur und Meer erwartet Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, wenn sie vom 22. Juli bis zum 2. August mit auf die Campingfreizeit in der Toskana am Meer fahren. Komfortable Zelte, saubere Sanitäranlagen und der direkt am Meer gelegene Campingplatz bieten gute Voraussetzungen für tolle Urlaubstage. Ausflüge, Erlebnistouren und Workshops ergänzen das Programm.

Kirchentag: Der Deutsche Evangelische Kirchentag wird in der Zeit vom 19. bis zum 23. Juni in Dortmund sein. Gottesdienste, Konzerte, Workshops, Vorträge und Diskussionen mit viel Prominenz warten auf die Besucher. Das Evangelische Dekanat Vorderer Odenwald bietet eine betreute Fahrt für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene an. Die differenzierte Preisstaffelung lässt sich einem Handzettel entnehmen, der auf der Internetseite des Dekanats zu finden ist. Anmeldeschluss ist am Freitag, 1. März.

In verschiedenen Fällen ist es möglich, dass der Landkreis Darmstadt-Dieburg oder der Landkreis Bergstraße den Freizeitpreis bezuschusst, schreibt das Dekanat in seiner Ankündigung.

Weitere Informationen geben die Jugendreferenten Rainer Volkmar (Tel.: 06078 / 7825911, E-Mail: volkmar-vorderer-odenwald@ekhn-net.de) und Manuela Bodensohn, (Tel.: 06078 / 7825925, E-Mail: bodensohn-vorderer-odenwald@ekhn-net.de). red

Info: Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter www.vorderer-odenwald- evangelisch.de unter „Freizeiten“

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019