Freundeskreis feiert Waldfest

Lindenfels.Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Vive la France“ am alten Steinbruch, denn der Freundeskreis Moëlan sur Mer - Lindenfels lädt zum Waldfest an Christi Himmelfahrt (30. Mai) ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.

Rund um die Grillhütte wird dann wieder der völkerverbindende Gedanke der Jumelage gelebt und mit französischen Spezialitäten geschmaust. Neben kulinarischen Spezialitäten bietet der Freundeskreis auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm an: Vom Karussell für die Kleinsten über Kinderschminken, Seifenblasen, Torwandschießen bis hin zur Freiluftkegelbahn für Jung und Alt reicht die Angebotspalette. Außerdem gibt es für alle Besucher eine Tombola.

„Unser Waldfest ist ein Fest für die ganze Familie. Wir bieten Spaß und Unterhaltung für jedes Alter und setzen mit unserem Angebot ganz bewusst einen Kontrapunkt zu Bratwurst & Co.“, sagt Pascale Rippl, die Vereinsvorsitzende. Und: „Für unser Waldfest hoffen wir natürlich auch in diesem Jahr wieder auf gutes Wetter und Sonnenschein. Aber wir sind wetterfest. Daher wird die Veranstaltung bei jedem Wetter stattfinden.“ red

