Frühjahrsputz im Heimatmuseum

LINDENFELS.Großreinemachen war dieser Tage im Museum in Lindenfels angesagt. Beim Frühjahrsputz ging es nicht nur mit dem Staubsauger zur Sache. Es wurde auch fleißig gewischt und poliert. Egal ob Hörner an der Wand oder Uhren, alles ist für die neue Saison gereinigt worden. Die beginnt zum Ostereiermarkt am 6. Und 7. April. Bei der Putzaktion waren zahlreiche ehrenamtliche Museumsmitarbeiter und -helfer auf den Beinen, das Foto zeigt Ulrike Flick, Museumsleiter Jan Hohmann (rechts) und Josef Gölz bei der Arbeit. thz/Bild: Thomas Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019