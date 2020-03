Frühlingskonzert an der Georg-August-Zinn-Schule

Reichelsheim.Es ist immer gewagt, relativ früh im neuen Kalenderjahr ein Schulkonzert anzusetzen. Das Frühlingskonzert der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim stimmt schon am Dienstag, 17. März, ab 19 Uhr musikalisch auf die erwachende Jahreszeit ein.

„Manche Gruppen müssen da erst zum neuen Schulhalbjahr den Übergang von einem anderen Fach ins Fach Musik verdauen, während andere Klassen herauswechseln und für eine musikalisch kontinuierliche Arbeit nicht mehr zur Verfügung stehen“, so Musiklehrer Konrad Dudszus. Trotzdem hat die Fachschaft Musik wieder ein rund zweistündiges Programm in der Schulaula auf die Beine gestellt, das „Newcomer“ und „alte Hasen“ vereint.

Besonders spannend für die Zuschauer ist es dabei zu beobachten, wie sich die Musikklassen der Unterstufe weiterentwickeln. Hier stehen sich in den Jahrgängen 5 und 6 wieder die Bläserklassen unter Leitung von Manfred Kilthau, die Schwerpunktklassen Stimme unter Leitung von Konrad Dudszus und Fritz Volz sowie die Klassen „Rhythmus und Keyboard“ unter Leitung von Joschka Althoff gegenüber.

Wenn dann noch ganz junge Talente zum Zug kommen dürfen, die am Piano das C-Dur Präludium von Bach meistern, und das Saxofon bei „Careless whisper“ flüstern lassen, wird die Frühlingsbegrüßung stimmig.

Ab heute gibt es Karten

Außerdem treten die Musiker und Sänger auf, die schon länger „im Geschäft“ sind: Die Schulband Alibi unter der Leitung von Mike Lippert und die mit ersten Erfolgen beim Bandcontest School-Jam gestartete Band Candy werden dem Publikum rockig einheizen. Einzelne „Alibi“-Sänger präsentieren weitere Songs und begleiten sich selbst auf der Gitarre und am Piano.

Der Lehrerchor als Ensemble mit hauptsächlich ehemaligen Kollegen wird diesmal einen Dudelsack zur authentischeren Begleitung eines Chorliedes einbeziehen.

Dass es dann doch voraussichtlich zwei Klassen aus der 7. und 9. Jahrgangsstufe von Manfred Kilthau und Joschka Althoff geschlossen auf die Bühne schaffen, ist ein Beleg für die erfolgreiche musikalische Arbeit innerhalb des normalen Unterrichts.

Karten werden ab heute (Montag) bis Montag, 16. März, im Sekretariat der GAZ in den großen Pausen angeboten. Der Rest ist am 17. März an der Abendkasse erhältlich.

Die Catering-AG wird in der Konzertpause Getränke und Snacks anbieten. Einlass in die Aula ist ab 18.30 Uhr. red

