Frühschoppen in Seidenbuch

Seidenbuch.Die IMS Schlierbachtal wird wieder am Sonntag, 23. August, unter Einhaltung der durch Corona- Auflagen wieder einen Oldtimer-Frühschoppen auf dem Seidenbucher Sportplatz veranstalten. Wie gewohnt beginnt das Treffen um 10 Uhr und endet um 14 Uhr, diesmal mit der Sonderausstellung für Triumph Fahrzeuge und Motorräder.

Alle Fahrzeuge werden wie bisher nach der Registrierung an der Einfahrt zum Gelände durch Mitglieder der IMS in gelben Westen in die Parkplätze eingewiesen. Es stehen Sitzgelegenheiten im Außenbereich des Vereinsheimes zur Verfügung. Der Nase-Mundschutz ist nötig zum Aufsuchen des Lokals und der Toiletten.

Die Bewirtung übernehmen Mitglieder der SG Seidenbuch unter Einhaltung der gültigen Hygieneauflagen. Bei den Benzingesprächen bittet der Verein, den Sicherheitsabstand von 1,50 Metern untereinander und maximal die Anzahl von zehn Personen pro Gruppe einzuhalten.

Es würden bei der Ein- und Ausfahrt auf das Gelände die Insassen der Fahrzeuge gezählt. Sei die maximale Besucheranzahl erreicht, werde die Zufahrt solange gesperrt bis die Besucherzahl wieder unter dem Limit von 250 Personen liegt.

Die Veranstaltung im Juli sei trotz der schlechten Wetterprognose gut besucht gewesen. Bereichert worden sei das Treffen noch durch die Sparte „Traktoren“ der IMS, welche an diesem Tag ihre Familienausfahrt hatte. Die nächsten Treffen am 27. September und 25. Oktober sollten stattfinden, soweit keine Verordnungsänderungen eintreten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020