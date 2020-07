Frühschoppen mit Sonderausstellung zum Ford Mustang

Seidenbuch.Der zweite Oldtimer Frühschoppen des Jahres in Seidenbuch steht an: Die Interessengemeinschaft Motorsport (IMS) Schlierbachtal wird das Treffen am Sonntag 26. Juli, unter Einhaltung der notwendigen Corona-Auflagen veranstalten. Wie gewohnt beginnt es um 10 Uhr und endet um 14 Uhr.

Mundschutz ist mitzubringen

Diesmal werde es eine Sonderausstellung für Ford Mustang geben, kündigt der Vorstand an. Alle Fahrzeuge würden nach der Registrierung an der Einfahrt zum Gelände durch Mitglieder der IMS in gelben Westen in die Parkplätze eingewiesen. Sitzgelegenheiten, wenn benötigt, sollten von den Besuchern selbst mitgebracht werden. Es stünden aber auch einige Sitzgelegenheiten im Außenbereich zur Verfügung. Unbedingt ist auch der Nase-Mundschutz mitzubringen, da sonst das Aufsuchen des Lokals und der Toilette nicht gestattet werden kann, wie die Veranstalter betonen.

In der Toilette dürfe sich jeweils nur eine Person aufhalten. Die Bewirtung mit Getränken, Würstchen, Kaffee und Kuchen übernehmen Mitglieder der SG Seidenbuch unter Einhaltung der gültigen Hygieneauflagen.

„Bei den Bezingesprächen bitten wir, wenn es auch schwerfällt, den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern untereinander und maximal die Anzahl von zehn Personen pro Gruppe einzuhalten“, appelliert der Vorstand.

Auf dem Gelände dürften sich maximal 250 Besucher aufhalten. Es würden bei der Ein- und Ausfahrt auf das Gelände die Insassen der Fahrzeuge gezählt. Ist die maximale Besucheranzahl erreicht, wird die Zufahrt so lange gesperrt, bis die Besucherzahl unter dem Limit von 250 Personen liegt.

Das Oldtimer-Treffen im Juni sei sehr gut besucht worden und absolut reibungslos verlaufen, was durch das Engagement der Mitglieder der SG Seidenbuch, der IMS und nicht zuletzt durch die Einsicht und Disziplin der Besucher ermöglicht worden sei, betonen die Vertreter des Vorstands. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.07.2020