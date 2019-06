Frühstücks-Ausflug zur Sarolta-Kapelle

Winterkasten.Zu einem Frühstücks-Ausflug nach Fränkisch-Crumbach lädt der Frauenfrühstücks-Kreis der evangelischen Kirchengemeinde Winterkasten für morgen (Mittwoch) ein. Abfahrt ist um 8.30 Uhr am Gemeindezentrum Waldhufenkirche.

In Fränkisch-Crumbach gibt es zunächst ein gemeinsames Frühstück in einem Café. Danach wird die historisch wertvolle und selten geöffnete Sarolta-Kapelle im Park des Schlosses unter fachkundiger Führung besichtigt. Abfahrt in Fränkisch-Crumbach wird gegen 11 Uhr sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.06.2019