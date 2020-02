Führungen auf der Burg und in den Museen

Lindenfels.Den International Tourist Guide Day (ITGD) gibt es seit 1990. Zahlreiche Organisationen, die dem Weltverband der Gästeführer (WFTGA) angeschlossenen sind, veranstalten ihn jährlich am 21. Februar – dem Gründungstag des Weltverbands – beziehungsweise am Wochenende davor oder danach.

1999 hat ihn der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland (BVGD) als „Weltgästeführertag“ (WGFT) eingeführt. Lokale Gästeführervereinigungen bieten dann ehrenamtlich Führungen an und machen so auf das Berufsbild Gästeführer, ihre Professionalität und ihr Engagement für ihre Stadt oder Region aufmerksam.

Die Führungen zum WGFT werden grundsätzlich ehrenamtlich angeboten. Viele veranstaltende Vereine bitten die Teilnehmer aber um Spenden, die ausgesuchten – oft kulturell oder sozial motivierten – Projekten zur Verfügung gestellt werden.

Leben der Kinder im Mittelalter

Auf Anregung von Brigitte Dieffenbach von der Gästeführung Odenwald und in Zusammenarbeit mit dem Kur- und Touristikservice Lindenfels, der Abteilung Museum vom Verkehrsverein Lindenfels und dem Deutschen Drachenmuseum wird Lindenfels zum Weltgästeführertag am Samstag 22. Februar, zu einem vielfältigen Führungstag einladen, um damit auf das Angebot im Heilklimatischen Kurort Lindenfels aufmerksam zu machen.

Das Programm sieht fünf Führungen vor:

11 Uhr: Führung mit Clara Dott, „Die Gefangene“ auf der Burg Lindenfels und Frau ohne Trauschein an der Seite des Kurfürsten zu Wittelsbach (Treffpunkt: Parkplatz Löwenbrunnen)

13 Uhr: Kinderführung mit der Kammerzofe Xelophenia, die vom Leben der Kinder im Mittelalter berichtet (Treffpunkt: Parkplatz Löwenbrunnen)

14 Uhr: Führung durch das Lindenfelser Museum

15 Uhr: Führung mit der Wandergesellin auf der Walz im Stadtteil Schlierbach vom Schlangenhaus zu den Bachhäusern, zu den Totenbrettern und zum Gerichtspfad (Treffpunkt am Gasthaus Zum Römischen Kaiser)

16 Uhr: Führung durch das Deutsche Drachenmuseum. Das Museum hat in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Teilnahmen an den Führungen sind kostenlos. Um eine Spende für einen wohltätigen Zweck wird gebeten. red

