Fünf Listen für das Stadtparlament

Lindenfels.Bei der Wahl des Lindenfelser Stadtparlaments am 14. März haben die Wahlberechtigten aus der Burgstadt und ihren Stadtteilen die Wahl zwischen Kandidaten aus fünf verschiedenen Listen. SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, die Lindenfelser Wählergemeinschaft (LWG) sowie die CDU haben Wahlvorschläge eingereicht. Ein Novum: Seit den 60er Jahren waren LWG und CDU regelmäßig zusammen auf einer Liste angetreten, dieses Mal bewerben sich beide Gruppierungen unabhängig voneinander.

Der Wahlausschuss hat die Wahlvorschläge für das Stadtparlament und die Ortsbeiräte am Freitagabend geprüft und zugelassen, so dass sie demnächst amtlich bekanntgemacht werden können. „Die Prüfung von Wahlvorschlägen ist ungefähr so streng und kompliziert wie eine Eheschließung“, sagte Bürgermeister Michael Helbig in seiner Funktion als Vorsitzender des Wahlausschusses, dem neben seinen beiden Stellvertreterinnen Heike Bauer und Isabel Hornung sechs Beisitzer angehören.

Regeln an Corona angepasst

Zwar seien bei allen Wahlvorschlägen kleine Korrekturen nötig gewesen, sagte Heike Bauer – mal fehlte eine Hausnummer, mal war der Straßenname falsch geschrieben. Bei einem Listenvorschlag müsse bis zur Wahl auch noch geklärt werden, es für einen Kandidaten einen Hinderungsgrund gibt, erläuterte die stellvertretende Wahlleiterin.

Das Gremium stellte aber letztlich keine gravierenden Mängel fest, nach einer halben Stunde war die Sitzung vorbei. Das nächste Mal wird der Wahlausschuss nach dem 14. März wieder zusammenkommen, um das Endergebnis festzustellen.

Außer der Trennung von LWG und CDU gibt es weitere Neuerungen: In den beiden Stadtteilen Schlierbach und Kolmbach treten erstmals überparteiliche Bürgerlisten an, von den Parteien gibt es dort keine Wahlvorschläge. Das hatte zur Folge, dass es dieses Mal mehrere Unterschriftenlisten zu prüfen gab. Anders als die im Landtag vertretenen Parteien müssen die Bürgerlisten eine bestimmte Zahl an Unterschriften vorweisen, um an den Wahlen teilnehmen zu können.

Normalerweise braucht es für jede Liste doppelt so viele Autogramme, wie es Sitze in den jeweiligen Gremien gibt. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Bürgerlisten aber weniger Unterschriften zusammentragen. Die Zahl wurde halbiert – es sind so viele Unterschriften nötig, wie es Mandate gibt.

Neben der Bürgerliste Schlierbach (BLS) und den Bürgern für Kolmbach musste das auch die LWG erfüllen, dies sowohl für die Wahl zum Stadtparlament als auch für die Ortsbeiratswahlen in Eulsbach, Winkel, Winterkasten, Glattbach und Seidenbuch, wo sie ebenfalls antritt. Einziger Mitbewerber in diesen Stadtteilen ist die SPD.

Die SPD hat die meisten Bewerber

Auf der Bürgerliste in Kolmbach bewerben sich zehn Kandidaten, auf jener in Schlierbach elf. Für Eulsbach treten drei Vertreter der SPD an und fünf für die LWG. In Seidenbuch bewerben sich fünf Einwohner auf der Liste der Sozialdemokraten und zwei auf jener der LWG, in Glattbach sind es vier Kandidaten für die SPD sowie fünf für die LWG. Genauso ist auch die Aufteilung in Winkel. Groß ist das Interesse an ehrenamtlichem Engagement im Ortsbeirat von Winterkasten: Dort treten fünf Bürger für die Sozialdemokraten an, auf der Liste der LWG stehen sieben Kandidaten.

Bei der Wahl des Stadtparlaments wird die CDU elf Kandidaten ins Rennen schicken, der Wahlvorschlag der Grünen enthält zwölf Namen. Am dicksten ist die Personaldecke bei der SPD, die mit 41 Kandidaten antritt. Bei der FDP sind es 17 Kandidaten, bei der LWG 19. Die im Landtag vertretenen Parteien AfD und Linke treten zur Lindenfelser Gemeindewahl nicht an.

Bürgermeister Helbig kündigte an, dass die Stadtverwaltung an den Tagen nach der Wahl nur wegen der Vielzahl an zu zählenden Stimmzetteln eingeschränkt erreichbar sein wird – schließlich stehen auch die Kreistagswahl und die Landratswahl an. Das endgültige Ergebnis werde voraussichtlich am Mittwoch nach dem Urnengang vorliegen.

