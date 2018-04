Anzeige

Lindenfels.Eltern von Lindenfelser Kindergartenkindern müssen künftig weniger tief in die Tasche greifen als bisher, um die Betreuung ihrer Schützlinge zu bezahlen. Die hessische Landesregierung will, dass ab August sechs Stunden pro Tag kostenfrei sind – für alle Kindergartenjahre. Um das zu erreichen, überweist sie den Kommunen pro Monat und gemeldetem Kind im Kindergartenalter 135,60 Euro. Ein Gesetz dazu soll nächste Woche im Landtag verabschiedet werden.

Im Lindenfelser Ausschuss für Stadtentwicklung und Kultur legte die Stadtverwaltung am Donnerstag eine Kalkulation für die Kindergartengebühren ab August vor. „Es wird für alle günstiger“, sagte Bürgermeister Michael Helbig. Das bedeutet aber nicht, dass die Lindenfelser Eltern künftig gar nichts mehr bezahlen müssen. Denn der Betrag von 135,60 Euro würde eigentlich nicht einmal ausreichen, um das Basismodul in den evangelischen Tagesstätten in der Kernstadt und in Winterkasten zu bezahlen. Es kostet allein 189,63 Euro, soll aber nach den Vorgaben der Landesregierung kostenfrei sein. Damit reduziert sich der Nachlass bei den anderen Modulen.

So könnten die neuen Kindergartengebühren aussehen Nach der neuen Kalkulation der Kindergartengebühren wäre das Basismodul über sechs Stunden für Eltern kostenfrei. Das Mittagessenmodul würde um eine halbe Stunde verlängert und der Beitrag von 215 auf 115 Euro sinken. Das Ganztagsmodul würde sich künftig auf zehn Stunden erstrecken, anstatt der bisherigen neun – und dabei um 85,75 Euro billiger werden. Auch Eltern von Krippenkindern würden profitieren und müssten 21,63 Euro weniger bezahlen.

Künftig drei Module

Die neue Gebührenkalkulation sieht vor, dass es künftig für Kinder ab drei Jahren drei Module gibt. Das dann kostenfreie Basismodul wäre kostenfrei, Mittagessen- und Ganztagsmodul würden wesentlicher günstiger und auch die Betreuungszeiten verlängert. Früh- und Spätmodul fielen dann weg.