Für die Wasserversorgung wird noch viel Geld fließen

Lindenfels.Es wird schon seit einiger Zeit fleißig geschraubt und gebohrt am Lindenfelser Wassernetz – und das wird auch noch einige Jahre so gehen. Das machte Hermann Krimmelbein vom gleichnamigen Ingenieurbüro bei einem Vortrag in einer gemeinsamen Sitzung des Finanz- und des Bauausschusses deutlich.

Seit den 80er Jahren ist sein Büro mit der Lindenfelser Wasserversorgung befasst. „Jetzt nähern wir uns langsam den Zielen“, sagte er. In fünf Jahren solle es überall eine gesunde und intakte Versorgung geben – wobei es immer einen Leitungsaustausch geben werde. Die Zahl von Arbeitseinsätzen zur Behebung von Störungen, vor allem Rohrbrüchen, habe in den Jahren 2018 und 2019 zugenommen.

1,7 Millionen Euro wurden seit 2015 in das Netz investiert. Große Posten waren die Sanierung der Hochbehälter an der B 47 und an der Schönen Aussicht. In den nächsten Jahren soll die Aufbereitungsanlage am B 47-Hochbehälter angegangen werden. Krimmelbein empfiehlt auch eine Inspektion am Brunnen in Schlierbach, der weniger Ertrag bringt als bisher. Um all das stemmen zu können, ist der Wasserpreis seit 2004 stetig erhöht worden, derzeit liegt er bei 4,13 Euro. Anders lasse sich die Sanierung nicht finanzieren, betonte der Fachmann.

Modernisierungen geplant

Neben Baumaßnahmen stehen mittelfristig aber auch Investitionen in die Technik an. Eine Funkverbindung soll Fernüberwachungen der Anlagen ermöglichen und Netzpläne digitalisiert werden. Das kostet zusammen zwar 400 000 Euro, soll aber auf lange Sicht auch Aufwand einsparen, weil die Beschäftigten in der Wasserversorgung dann weniger Fahrten zu den einzelnen Anlagen unternehmen müssen. Um den Betrieb der Wasserversorgung zu gewährleisten, unterhält Lautertal Kooperationen über Personal und Material mit Lautertal und Weinheim.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Neubeantragung der Wasserentnahmerechte, die bis 2022 beim Regierungspräsidium Darmstadt erfolgen muss. Bisher hatte Lindenfels mit einem satten Überschuss geplant: Genehmigt war eine Wasserentnahme von 431 500 Kubikmetern pro Jahr. Der Verbrauch lag 2013 bei 210 000 Kubikmeter in zwölf Monaten.

Solche Überschüsse würden nicht mehr gestattet, kündigte Krimmelbein an. Es gelte, eine genaue Kalkulation darüber zu erstellen, wie viel Wasser entnommen wird. Die Aufwandskosten schätzt der Ingenieur auf 30 000 Euro,

In den beiden Ausschüssen führte das zur Frage, ob sich die eine oder andere Quelle stilllegen lassen kann, wenn so viel weniger Wasser verbraucht wird, als theoretisch entnommen werden kann. Schließlich unterhält Lindenfels ein Leitungsnetz von 60 Kilometern Länge, mit 36 Quellen an 17 Orten, zwei Brunnen in Schlierbach, zwölf Hochbehältern und drei Pumpwerken – das ist viel für eine Kommune mit dieser Einwohnerzahl, aber nötig, weil sie sich über eine große Fläche und viele Ortsteile verteilt.

Krimmelbein riet denn auch davon ab, Quellen oder Brunnen vom Netz zu nehmen. Es sei nicht absehbar, wie sich die Versorgungslage in den einzelnen Gebieten entwickelt. Quellen könnten eintrüben. Und die Höhe des Aufwands für die Leitungen habe nichts damit zu tun, wie viel Wasser hindurchfließt.

Erster Stadtrat Otto Schneider, betonte, dass bei allen Überlegungen nicht die Kosten, sondern die Sicherstellung der Versorgung im Mittelpunkt stehen müsse. Ein Sorgenkind bleibt Seidenbuch, das von der Wasserversorgung her eine Art Insel darstellt. Das Wasserdargebot ist nirgendwo über das ganze Jahr gleich hoch, in den vergangenen Sommern hatte der Stadtteil immer wieder Probleme mit zu wenig Ertrag in den Quellen, verschärft durch Rohrbrüche.

2018 ging das so weit, dass keine Rasen mehr besprengt werden durften und die Feuerwehr Heppenheim Wasser per Tankwagen lieferte. Es sei sinnvoll, einen Verbund der Seidenbuch Versorgung mit anderen Stadtteilen anzustreben, sagte Krimmelbein.

In Betracht komme zwar, Wasser an andere Kommunen zu verkaufen, wenn es dort Engpässe gibt, so könnte auch die zugestandene Menge im Entnahmerecht erhöht werden. Allerdings müsse dies begründet werden, und es müsse der Nachweis erbracht werden, dass die Entnahme der Natur keine Schäden verursacht. Zudem sehe er derzeit keine potenziellen Abnehmer, zumal Lautertal eine Kooperation mit der GGEW in Bensheim eingegangen ist.

