Fußball, Basteln, Ausflüge und vieles mehr

Anzeige

Lindenfels.Mit der „Fun-Sport-Night“ in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule starten die Lindenfelser Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahre in die diesjährigen Ferienspiele. Die Lindenfelser Vereine haben sich, wie in den vergangenen Jahren, sich aktiv für dieses Programm eingesetzt und laden die Schulkinder zu für kurzweiligen, spaßige oder auch sportlichen Aktivitäten ein. „Der letzte Anmeldetermin ist am 18. Juni“, so Klaus Johe vom Kur- und Touristikservice der Stadt.

Fun-Sport-Night: Den Auftakt im Programm übernimmt in diesem Jahr der Turn- und Sportverein mit seiner inzwischen sehr beliebten „Fun-Sport-Night“. Am Mittwoch, den 27. Juni. Die sportliche Nacht beginnt um 20 Uhr in der Turnhalle und es macht Sinn in sportlicher Kleidung und Turnschuhen zu erscheinen.

Wiesen-Wesen: „Zwischen Blumen und Gräsern ist eine Menge los“, wissen die Mitarbeiter des Abwasserverbandes Obere Gersprenz. Sie laden für Montag, den 2. Juli ein, Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz „Schöne Aussicht“ und dann geht es mitten hinein ins Grün um die „Wiesen-Wesen“ zu suchen.