Fußball, Ringen oder Gärtnern in der Schule

Rimbach.Das zweite Halbjahr hat gerade begonnen, doch die Planungen für das neue Schuljahr laufen an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule bereits auf Hochtouren. Seit einem Jahr bietet die Rimbacher Schule ein ausgeweitetes Ganztagsangebot für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 an.

Wegen der Corona-Pandemie konnten dieses Jahr die meisten Kurse nicht wahrgenommen werden, was nicht nur die bereitstehenden Lehrkräfte bedauerten, sondern auch viele Schüler zum Ausdruck brachten. Schließlich hatten sie sich schon beispielsweise auf die geplante Fußball- oder Ringer-AG gefreut.

Keine Hausaufgaben

Im neuen Schuljahr soll das jedoch wieder anders werden, wie die Schule mitteilt. Dann sollen die Schüler wieder die breit aufgestellten Angebote aus den unterschiedlichsten Bereichen ausnutzen können: Sport, Naturwissenschaften, künstlerische Gestaltung, Gärtnern, Datenverarbeitung und vieles mehr wird dann auf dem Programm stehen. Dabei zeige sich die Schulorganisation maximal flexibel und bietet für jede Lebenssituation das richtige Konstrukt.

Die allseits bekannte Halbtagsschule (bis 12.35 Uhr) findet darin genauso ihren Platz, wie das Modell der Ganztagsschule bis 14.50 Uhr oder gar bei Bedarf bis 16 Uhr. Durch die Einführung der verlängerbaren teilgebundenen Ganztagsschule konnte gleichzeitig auf die Notwendigkeit der Hausaufgabenerteilung verzichtet werden. Stress im Zusammenhang mit Lernen kann niemand gebrauchen, darin sind sich alle im Organisationsteam „Ganztag an der DBS“ einig.

Individuelle Möglichkeiten

Was bedeutet nun aber „teilgebundener Ganztag“? Die Erklärung ist genauso einfach, wie Lernen Spaß machen soll, wie die Leitung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule betont: Zu Beginn des Schuljahres entscheidet man sich, ob man am Ganztagsangebot teilnehmen möchte, oder das Kind teilnehmen müsste.

In den ersten Wochen wird dann ausprobiert und getestet, danach verbindlich angemeldet oder auch nicht. Erfolgt die Anmeldung, hat diese für ein Schulhalbjahr Gültigkeit. Danach wird neu beraten und entschieden.

Im Rahmen des Ganztages werden an drei Nachmittagen individuelle Lernmöglichkeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik bereitgehalten. Hierbei können die Lernenden der Rimbacher Schule nicht nur an speziellen Themengebieten feilen, sondern auch ihre besonderen Stärken und Talente pflegen.

An den übrigen beiden Tagen können die AG-Angebote und Workshops zu vielfältigen Themenbereichen wahrgenommen werden. red

