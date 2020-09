Fußballer trauern um ausgefallene Spiele

Winterkasten.Der SV Winterkasten hat es geschafft, trotz Corona-Krise seine Jahreshauptversammlung satzungsgemäß über die Bühne zu bekommen. Wahlen standen bei der Sitzung mit Abstand im Vereinsheim nicht auf dem Programm, wegweisende Beschlüsse waren ebenfalls nicht zu fassen.

Sportlich trauern die Herren-Fußballer der in der Kreisliga A spielenden Ersten Mannschaft dem Saison-Abbruch im März nach: Dadurch beendete der SVW die Runde mit dem siebten Platz in der Kreisliga A. Als der Lockdown die Fußballer stoppte, waren die Winterkäster zwei ausgefallene Spiele im Rückstand. Zehn der 13 ausstehenden Partien wären Heimspiele gewesen. Da „wäre sicher noch einiges nach oben machbar gewesen“, sagte Spielausschuss-Vorsitzender Lukas Fiege.

Neustart mit neuem Coach

Durch den späten Termin der Generalversammlung – sie war zunächst für den 27. März terminiert – konnte Fiege schon den Trainerwechsel vermelden: Coach Uwe Reibold beendete nach zwei Jahren sein Engagement am Fuße der Neunkircher Höhe. Mit Tobias Heer aus Mörlenbach als neuem Mann an der Seitenlinie ist die „Erste“ inzwischen in die neue Saison gestartet.

Bei der zweiten Mannschaft, sie spielt in der Kreisliga D, hatte es den Trainerwechsel von Markus Götz zu Thorsten Arras bereits ein Jahr zuvor gegeben.

Aus für die Spielgemeinschaft

Die Spielgemeinschaft mit dem TSV Gadernheim kann in der neuen Saison mangels Gadernheimer Spielern nicht fortgesetzt werden. Die Runde 2019/20 hatte man gemeinsam auf dem sechsten Platz beendet.

Bei den Damen besteht die Spielgemeinschaft (FFG) mit dem TSV Reichenbach weiterhin. Die zweite Damenmannschaft hat mit Yannick Minners bereits seit dem vergangenen Oktober einen neuen Übungsleiter, der wie sein Vorgänger Florian Busch von Simone Rietdorf unterstützt wird. Das Team stand beim Saisonabbruch auf dem achten Platz der Kreisoberliga Darmstadt, berichtete Jessica Esper.

Die erste Damenmannschaft sicherte sich in der Gruppenliga sogar den Corona-Meister-Titel. Ein Trainerwechsel ist auch hier zu vermelden: Nach zwei Jahren hat Walter Precht die FFG zum Ende der Saison verlassen. Zusammen mit Antje Scheerer hat Christian Hill das Traineramt übernommen.

Trainingsgruppen neu aufgestellt

Den Bericht der Mädchenmannschaft trug Gudi Katzenmeier in Abwesenheit von Amelie Hummel vor. Miriam Steinmann berichtete für die Jugendabteilung, dass die Hälfte der Aktiven in der D- bis B-Jugend Mädchen sind.

In der Altersklasse A-Jugend hat der SV Winterkasten überhaupt keine männlichen Spieler, so dass die Frauenquote der Jugendteams bei insgesamt 44 Prozent liegt. In der Gymnastikabteilung von Axel Richter ist der Frauenanteil noch höher. Rainer Hofmann berichtete in Vertretung des Abteilungsleiters. Richter hat nach Wiederöffnung des Übungsraums im Dorfgemeinschaftshaus Kolmbach die Mitglieder seiner beiden Trainingsruppen neu aufgeteilt, um die Gruppenstärke coronagerecht zu verringern. Er bietet er nun fünf Trainingstermine pro Woche an, verteilt auf alle fünf Werktage. Zur Unterstützung des Übungsleiters wurde Birgit Wolf gewonnen.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020