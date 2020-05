Gedanken zum Vaterunser

Lautertal/Lindenfels.Der Gottesdienst aus der Evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen wird am Sonntag, 17. Mai, ab 10 Uhr auf Youtube unter dem Stichwort „Beedenkirchen Gottesdienst“ zu sehen sein. Darin werden unter anderem zwei Jugendliche aus dem Ort, Emma und Greta Ross sowie Andrea und Julia Gulden, mit ihren Instrumenten zu hören sein. Die Zuschauer seien eingeladen, die eingeblendeten Liedstrophen zu Hause mit zu singen, heißt es von der Kirchengemeinde.

Inhaltlich drehe sich der Gottesdienst um das Vaterunser – „ein Gebet, das nicht nur Kirchgänger fasziniert, weil es das Hier und Jetzt unseres Lebens beschreibt und dabei erfrischend schlicht und bodenständig ist“ , so die Mitteilung aus der Gemeinde: „Besonders in der momentanen Zeit in der eine Spaltung der Gesellschaft in Junge und Alte, Männer und Frauen, Linke und Rechte, Inländer und Ausländer droht, betont das Vaterunser den göttlichen Willen der die Menschen verbindet.“ An Himmelfahrt, 21. Mai, wird um 11 Uhr der Gottesdienst aus dem Kirchwäldchen live auf Youtube übertragen werden.

Am Sonntag, 23. Mai, zeichnet die Evangelische Kirchengemeinde Winterkasten in den Waldhufenkirche den Pfingstgottesdienst auf. Dabei tritt der Auswahlchor des Kinderchors auf. Einzelne Besucher können der Veranstaltung beiwohnen, teilt die Gemeinde mit.

Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels finden sich auf Youtube unter dem Stichwort „Lindenfelser Lichtblick“. red

Info: Evangelische Kirchengemeinde Winterkasten: youtube.com/channel/ UCuMUErBHNlfCk6-PIJtlV_A

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.05.2020