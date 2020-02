Winterkasten.Peter Gehrisch (LWG/CDU, BILD: Funck) zieht wieder in den Ortsbeirat von Winterkasten ein. Gehrisch war schon in der Vergangenheit Mitglied in dem Gremium sowie als ehrenamtlicher Stadtrat tätig.

Gehrisch folgt auf Luisa Kopp, die aus Winterkasten weggezogen ist und daher dem Ortsbeirat nicht mehr angehören darf. Matthias Pfeifer hatte zuvor darauf verzichtet, die Nachfolge Kopps anzutreten. tm

