Geistersuche in der historischen Wehranlage

Anzeige

Lindenfels.Kinder aus Lindenfels haben gemeinsam mit den Mitgliedern des Lindenfelser Odenwaldklubs die Schlossgeister des Auerbacher Schlosses gesucht. Ab Hochstädten hieß es wandern: am Gesundbrunnen vorbei und auf dem mit A1 markierten Weg in den kühlen Wald hinein.

Wie wohltuend schattenspendende Bäume sein können, wurde an diesem heißen Sommertag deutlich. Alle Kinder hatten nun mit ihren Betreuern einen Aufstieg auf den 340 Meter hohen Berg vor sich. Viele kleine Verschnaufpausen zum Trinken wurden eingelegt und dann ging es frisch weiter. „Alle Wanderer haben den Weg mit Bravour gemeistert“, lobte Regina Richter, Vorsitzende der Ortsgruppe des Odenwaldklub Lindenfels.

Um 1230 erbaut

Interessant war der Weg allemal, denn so nebenbei erfuhren die Kinder, dass die Grafen Katzenelnbogen diese bedeutendste Burganlage an der Bergstraße erbauen ließen. Das war 1230. Im Jahr 1370 wurde die Anlage noch einmal erweitert. Eine weitere Geschichtszahl lag im 15. Jahrhundert, da kam das Erbe an den Landgrafen von Hessen. Die Burg war wichtig, um Feinde abzuschrecken, sie war eine bedeutende Festungsanlage. Dennoch schafften es Soldaten, in die Burg einzudringen und schutzsuchende Menschen zu plündern und auch zu töten.