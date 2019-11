Geld für die Lindenfelser Vereine

Lindenfels.2,50 Euro je Einwohner schüttet die Sparkasse Starkenburg auch in schwierigeren Zeiten an ortsansässige Vereine aus. Die machte Knut Roggartz von der Sparkasse bei der Spendenübergabe an die Lindenfelser Vereinsvertreter deutlich.

Monika Nicklas von der Lindenfelser Filiale überreichte mit Bürgermeister Michael Helbig die Zuwendungen im Schützenhaus. Die Sportschützen Lindenfels wurden

...