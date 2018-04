Gelungene Werbung in eigener Sache

Anzeige

Kolmbach.Die Flyer waren kaum im Druck, da war das Jubiläumskonzert auch schon ausverkauft. Ein besseres Kompliment hätte der Männergesangverein Liederkranz Winterkasten wohl im Vorfeld nicht bekommen können. Nachdem die Sänger den Festkommers gerade einmal einen Tag hinter sich gelassen hatten, standen sie erneut ganz vorne auf der Bühne. Mit „Rock my soul“ kamen sie in den Saal und im Anschluss begrüßte Vorsitzender Philipp Kriegbaum die Gäste. Die Freude über den ausverkauften Saal im Dorfgemeinschaftshaus war nicht zu übersehen.

Aktuell gehören dem Verein 39 Aktive an und das ist nicht nur personell, sonder auch stimmlich imposant. Die Sänger hatten sich für das Konzert ein buntes Programm ausgedacht, das sie den Besuchern präsentierten. Bevor das Konzert startete, stellte Co-Moderator Rainer Zenz die drei neuen Sänger vor, für die das Jubiläumskonzert der erste öffentliche Auftritt im Rahmen des MGV war. Es blieb spannend, als Zenz zudem eine junge Solistin ankündigte, die musikalisch wie stimmlich ein weiteres, sicher besonderes I-Tüpfelchen setzen werde. Gemeint war Shannen Katzenmeier, für die es der erste öffentliche Auftritt dieser Art war.

„Let it be“ ging unter die Haut

Den Auftakt machten die Sänger des MGV mit „Lobt den Herrn der Welt“ von Henry Purcell. Der legendäre Titel „Let it be“ von John Lennon, der zum Welterfolg wurde, war einer der wenigen Titel in Englisch und ging schnell unter die Haut. Die junge Solistin Shannen Katzenmeier beeindruckte mit ihrer klaren, sehr bemerkenswerten Stimme und zog bei „Ein bisschen Frieden“ die Gäste schnell in ihren Bann. Gleichzeitig spielte sie dazu Gitarre.