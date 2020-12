Gemeinde versammelt sich im Internet

Lindenfels.Der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels hat angesichts der noch immer sehr hohen Infektionszahlen beschlossen, die für morgen (Sonntag) geplante Gemeindeversammlung über das Internet abzuhalten. Thema ist dabei die Vorstellung des vorläufigen Wahlvorschlages für die Kirchenvorstandswahl am 13. Juni. Morgen ab 15 Uhr wird es dazu eine Zoom-Konferenz geben.

Während dieser Versammlung wird der Benennungsausschuss den vorläufigen Wahlvorschlag für die Wahl präsentieren. Nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten können die Teilnehmer dann mit diesen ins Gespräch kommen.

Außerdem kann die Gemeindeversammlung weitere Kandidaten für die Kirchenwahl benennen. Wählbar ist dabei jedes Gemeindeglied, das am 1. September 2021 das 18. Lebensjahr vollendet hat und konfirmiert ist. Ebenso können bis zu zwei Jugendmitglieder in das Gremium gewählt werden. Sie müssen am 1. September 2021 das 14. Lebensjahr vollendet haben, dürfen aber noch nicht volljährig sein. Sie sollten ebenfalls konfirmiert sein.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Wahlvorschlag des Kirchenvorstandes schriftlich zu ergänzen. Dazu müssen mindestens zehn wahlberechtigte Gemeindeglieder dem neuen Vorschlag auf einer Unterschriftenliste zustimmen.

Entsprechende Unterschriftenlisten liegen dem Dezember-Gemeindebrief bei und sind im Pfarramt und in der Kirche erhältlich. Wahlberechtigt ist jedes konfirmierte Gemeindeglied, das am Wahltag – dem 13. Juni 2021 – das 14. Lebensjahr vollendet hat.

In einem zweiten Teil der Gemeindeversammlung morgen wird der Kirchenvorstand einen Rückblick auf das vergangene Jahr in der evangelischen Kirchengemeinde geben und über die bevorstehenden Aufgaben und Entscheidungen informieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020