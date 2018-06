Anzeige

Winterkasten.Die Freiwillige Feuerwehr Winterkasten nimmt Abschied von einer prägenden Figur: Im Alter von 85 Jahren ist Georg Wendel, Mitbegründer des Spielmannszugs, verstorben.

Wendel war 1948 in die Freiwillige Feuerwehr des Lindenfelser Ortsteils eingetreten. Nach der Gründung des Spielmannszugs 1965 war er zunächst stellvertretender Stabführer. 1976 übernahm er die Leitung und führte die Abteilung durch schwierige Zeiten, in denen ihre Existenz auf dem Spiel stand. In dieser Situation sei der gelernte Schreiner und Fachlehrer für Holztechnik immer ein Ruhepol gewesen, sagt Achim Kopp, der 1986 Wendels Nachfolger wurde. Im selben Jahr wurde dieser zum Ehrenstabführer ernannt. Noch jahrelang blieb er als Musikant dem Spielmannszug treu.Ab 1996 war er zudem aktives Mitglied des Odenwaldklubs.

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, 29. Juni, statt. kbw