Gerätehaus bekommt neues Vordach

Winkel.Achim Falter wird auch in den nächsten Jahren die Geschicke der Winkler Feuerwehr führen. Bei der Neuwahl des Vorstandes wurde der Vorsitzende und Wehrführer in seinem Amt bestätigt und wiedergewählt. Wiedergewählt wurde auch sein Stellvertreter in beiden Ämtern, Bernd Pfeifer. Da Vereinsrechner und Schriftführer Peter Gehron nicht mehr kandidierte, wurde Heike Schneider in dieses Amt gewählt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.03.2018