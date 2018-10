Gesangbuch wird vorgestellt

Winterkasten.Zum ersten Gottesdienst mit dem neuen Gesangbuch EG plus lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Sonntag, 28. Oktober, um 10 Uhr in die Waldhufenkirche ein. Dabei stellen Organist Christian Gärtner und Pfarrer Sebastian Hesselmann Lieder aus dem EG plus vor, dessen Titel für „Evangelisches Gesangbuch + neue Lieder“ steht.

Die Macher haben dazu auch Melodien aus dem Bereich der Popularmusik verwendet, die Menschen anders ansprechen, als manches alte Lied es tut. In loser Folge sollen in Winterkasten Gottesdienste mit dem Gesangbuch gefeiert werden, wobei auf eine gute Singbarkeit der Lieder geachtet wird.

Zusätzlich wird die silberne Konfirmation begangen und werden Mitarbeiterinnen der Gemeinde für ihren Dienst geehrt. Eine Erzieherin des Kindergartens Morgenstern wird nach 20 Jahren aus dem Dienst verabschiedet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 26.10.2018