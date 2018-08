Geschichtssammlung wurde neu aufgelegt

Lindenfels.Über einige Jahre war „Das Buch Rodenstein“ von Werner Bergengruen vergriffen. Jetzt wurde es von der Interessengemeinschaft Heimatmuseum Rodenstein in Fränkisch-Crumbach neu aufgelegt. Exklusiv für Lindenfels wird es im Drachenmuseum angeboten.

Über die Geschichten, die sich um den Ritter Hans von Rodenstein, den „Rodensteiner“, ranken, hat der Schriftsteller Werner Bergengruen in seinem „Buch Rodenstein“ berichtet. Den Sommer 1925 verbrachte Bergengruen mit seiner Familie in Lindenfels. Er war bei seinem Schwager, dem damaligen Bürgermeister von Lindenfels, Dr. Hans Schenck zu Gast.

Die immer noch lebendigen Sagen vom Schnellertsberg, vom Wilden Heer und vom Herrn von Rodenstein faszinierten den jungen Bergengruen so sehr, dass er das Rodensteinsche Spukland ein halbes Jahr lang zu Fuß durchstreifte, in Archiven stöberte und sich von Bauern, Handwerkern und Waldarbeitern erzählen ließ. So entstanden auch mehrere Novellen von Geschichten, die in Lindenfels erzählt wurden und von Werner Bergengruen in seinem „Buch Rodenstein“ verarbeitet werden. Bereichert ist die vorliegende Ausgabe mit Scherenschnitten von Albert Völkl. red

