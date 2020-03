Getrennt und doch gemeinsam beten

Winterkasten.Angesichts der Gefahr durch das Coronavirus müssen deutschlandweit die Gottesdienste ausfallen. Umso wichtiger ist das Angebot von Fernseh- und Rundfunkgottesdiensten. Unter dem Motto „Nur Mut“ überträgt das ZDF morgen (Sonntag) ab 9.30 Uhr, einen Gottesdienst aus der Saalkirche in Ingelheim. Es predigt Volker Jung, Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

So werde die Feier zwar ohne Gemeinde stattfinden, sie wolle aber ein Zeichen der Verbundenheit und der Ermutigung setzen, heißt es in einer Mitteilung des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Zuschauer sind eingeladen, ihre Gebetsanliegen über die E-Mail-Adresse gebetsanliegen@ekhn.de einzusenden. Sie werden dann in die Fürbitten aufgenommen. Im Hörfunk werden morgen folgende Gottesdienste angeboten: HR 1, ab 7.45 Uhr Sonntags- und Feiertagsgedanken mit Pfarrer Johannes Meier, HR 2: ab 7.30 Uhr Morgenfeier mit Pfarrerin Tina Oehm-Ludwig.

In den Kirchengemeinden des Dekanats gibt es eine Vielzahl an Angeboten. Sie werden ständig auf der Internet-Seite des Dekanats aktualisiert. So laden die Gemeinden Neunkirchen, Groß-Bieberau und Niedernhausen sowie die Kirchengemeinden in Reinheim dazu ein, sonntags ab 10.45 Uhr „getrennt und doch gemeinsam“ das Vaterunser zu sprechen. Währenddessen läuten in allen Gemeinden die Glocken.

An der Initiative „Licht der Hoffnung“ beteiligen sich evangelische und katholische Kirche in Altheim, Harpertshausen, Messel, Münster, in Heubach und Wiebelsbach. Täglich zum Abendgeläut ab 18 Uhr sind die Menschen eingeladen, ein Licht ins Fenster zu stellen und für andere und sich selbst zu beten. Die Kirchengemeinden in Reinheim haben sich Freitagsabends zum Abendläuten auf ein Gebet verständigt. Dazu wird eine brennende Kerze ins Fenster gestellt und ein Gebet gesprochen – jeder für sich oder in seiner Familie.

In Schaafheim wird zum Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung jeden Abend gegen 20.15 Uhr eine Kerze ins Fenster gestellt. Wer möchte, kann ein Vaterunser sprechen oder seine Gedanken in einem eigenen Gebet vor Gott bringen. Am Sonntagabend werden ab 21 Uhr die Glocken der evangelischen Kirchen in Schaafheim und Mosbach läuten, um derer zu gedenken, die von Covid-19 unmittelbar betroffen sind.

„Krise gemeinsam meistern“

„All diese ungewöhnlichen ansteckungsfreien Gemeinschaftsformen sind Ausdruck unserer festen Zuversicht, dass wir miteinander die Krise meistern werden“, sagte Dekan Joachim Meyer. „Dazu wollen wir uns gegenseitig ermutigen und den Mitmenschen besonders danken, die in diesen Tagen über sich hinauswachsen: Ärzte, Schwestern, Busfahrer, Verkäuferinnen und viele andere.“

Die Pfarrer seien erreichbar, die Gemeindebüros zwar für den Publikumsverkehr geschlossen, aber besetzt. Telefonische Nachrichten würden regelmäßig abgehört. Das gelte auch für das Dekanatsbüro in Groß-Umstadt. Dieses ist unter Tel.: 06078 / 782590 täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr erreichbar. red

Info: vorderer-odenwald- evangelisch.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.03.2020