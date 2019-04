Gewerbeverein legt Stadt-Becher auf

Lindenfels.Matthias Arras, der Vorsitzende der Vereinigung Lindenfelser Gewerbetreibender (VLG), hat jüngst den neuen Lindenfels-Becher vorgestellt, mit dem der Verein einen Beitrag zur Reduzierung von Einwegbechern leisten will.

Der Becher ist ab sofort erhältlich in der Diskothek Ye Old Carriage Inn, bei der Burgbäckerei Gürtler, im Eiscafé Venezia, in der Sparkasse, in der Burg-Apotheke, im Reisebüro Schmidt sowie beim Kur- und Touristikservice im Rathaus der Stadt Lindenfels.

Mitglieder des Gewerbevereis, die den Becher ebenfalls anbieten wollen, können sich bei Matthias Arras melden. red/Bild: VLG

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.04.2019