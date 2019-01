Gewerkschafter und Sportfunktionär

Fürth.Trauer und Bestürzung hat der Tod von Werner Zeiss sen. (BILD: Kopetzky) in Fürth ausgelöst. Der Ehrenvorsitzende des FC und langjährige Gemeindevertreter hat sich um seinen Verein und die Weschnitztaler Gemeinde große Verdienste erworben.

Werner Zeiss wurde am 27. Februar 1937 in Fürth geboren. In seinem Heimatort besuchte er die Volksschule und trat 1952 eine Ausbildung als

...