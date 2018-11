Gleich drei Sänger für 50 Jahre geehrt

Kolmbach.Guter Brauch beim Kolmbacher Sängerbund ist es, einmal im Jahr die Sängerfamilie zu einem Familienabend einzuladen. Es gibt ein gemeinsames Abendessen und ein lockeres Programm. Der Abend dient auch dazu, Ehrungen für verdiente oder langjährige Vereinsmitglieder auszusprechen. Vereinschef Malte Diestel begrüßte die Gäste, dann stand zunächst das leibliche Wohl im Vordergrund.

Der Männerchor eröffnete das kleine Programm. „Nun Freunde“ sang die Truppe unter musikalischer Leitung von Johann Leber, „ gut euch zu sehn“, danach folgte „Cantata die montagne“.

Stolz ist der Verein auf seine langjährigen Vereinsmitglieder. So wurden gleich drei aktive Sänger für 50 Jahre Mitgliedschaft beim Kolmbacher Sängerbund ausgezeichnet. Horst Vetter, Ehrenvorsitzender des Sängerkreises Weschnitztal, war eigens in den Lindenfelser Stadtteil gekommen und überreichte die entsprechenden Urkunden an Herbert Petruch, Adam Knöll und Rudolf Bormuth.

Seit 30 Jahren ist Johann Leber Dirigent beim Sängerbund und natürlich erhielt auch Leber eine Ehrung und Präsente vom Verein. „Er inspieriert und motiviert und hat immer wieder neue Lieder, die er mit dem Verein einübt“, bedankte sich Vorsitzender Diestel beim langjährigen Dirigenten.

Auszeichnung für fleißige Sänger

Die Chorwerkstatt sang „Wunder geschehen“ und den Klassiker „Über den Wolken“ , sowie – als Premiere – das „Chianti Lied“ und „La Carbonara“, und verabschiedete sich beim Publikum mit „Bis zum nächsten Mal“. Beide Chöre absolvierten im vergangenen Vereinsjahr jeweils 36 Chorproben, nur einmal fehlte dabei Wolfgang Rausch bei der Chorwerkstatt, der ebenfalls ein Vereinspräsent erhielt. Zweimal nicht in die Singstunde gekommen war Herbert Petruch. Beim Männerchor fehlten Ulrich Brück und Willi Gehron auch nur einmal, zweimal fehlten Ladislaus Jantschek und Wolfgang Rausch.

Mit „Rote Lippen“, „Adio Maria“ und „Gute Nacht Freunde“ beendete der Männerchor seinen zweiten Auftritt des Abends. Ein Wunschkonzert gab es beim gemütlichen Beisammensein und bei den bekannten Melodien sangen dann alle Gäste im Saal mit.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018