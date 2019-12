Glühwein und Crêpes im Schatten der Burg

Lindenfels.Manchmal hat der Nikolaus auch Regen im Gepäck. Ein echter Weihnachtsmarkt-Fan lässt sich davon aber nicht vom Besuch der adventlichen Budenstadt abhalten und so war auch in Lindenfels am vergangenen Samstag und Sonntag reger Betrieb.

Traditionell findet der Weihnachtsmarkt in Lindenfels am zweiten Advent statt, rings um den Löwenbrunnen und in der oberen Burgstraße stehen die Buden.

...